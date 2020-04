Tusk: 10 maja nie będę uczestniczył w procedurze głosowania

- Mówię to nie dlatego, żeby się wyzłośliwiać, tylko żeby przypomnieć nam wszystkim, dlaczego mamy te wątpliwości, dlaczego nie ufamy dzisiaj tym, którzy mając interes polityczny chyba lekceważą jednak bezpieczeństwo tych wszystkich, którzy mieliby w tym głosować - powiedział były szef Platformy Obywatelskiej.

Jego zdaniem, obowiązek podpisania osobistego odebrania pakietu wyborczego wskazuje, że "pewne ryzyko istnieje". - Nie chcę przekonywać nikogo w Polsce do czegoś, co wydaje mi się jednak obciążone pewnym ryzykiem i co do czego nasi rządzący nie dają żadnej gwarancji uczciwej intencji i pewności tego, co mówią - mówił Tusk.

Oświadczył, że drugi powód, dla którego nie weźmie udziału w wyborach jest konstytucyjny. - Te wybory nie są wyborami w sensie ustrojowym, ponieważ nie będą ani wolne, ani równe - stwierdził. Dodał, że zmiany przeprowadzane w Kodeksie wyborczym są niekonstytucyjne, ponieważ są przeprowadzane tuż przed wyborami.

- Nikt nie zapewni nam tajności wyborów - powiedział Donald Tusk. - Jestem absolutnie przekonany, że zwykła ludzka przyzwoitość nie pozwala nam uczestniczyć w tym procederze, jaki przygotował nam minister Sasin i PiS na zlecenie Jarosława Kaczyńskiego. Byłoby to chyba nieuczciwe wobec nas samych, wobec Polski, wobec tych wszystkich, którzy walczyli tyle lat o uczciwe i wolne wybory - stwierdził.

Tusk wyraził przekonanie, że jeśli wszyscy "uczciwi, przyzwoici Polacy" powiedzą "to nie są wybory, nie będziemy w tym uczestniczyć", to będzie to jeden z powodów, dla których w ostatniej chwili "PiS się wycofa". Zdaniem byłego premiera, możliwe jest "przy elementarnym porozumieniu" przeprowadzenie uczciwych wyborów "w dość szybkim terminie".

- Gwarancją będzie to, że przygotuje je Państwowa Komisja Wyborcza, a zalecenia i opinie wygłoszą lekarze i eksperci, a nie rządzący politycy, którzy za wszelką cenę chcą uzyskać jakiś polityczny interes - ocenił Tusk.