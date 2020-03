Joanna Ćwiek: Wybory pomimo epidemii

Rozprzestrzenianie się po Polsce wirusa, który w Europie zbiera śmiertelne żniwo, nie jest dla rządu dostatecznym powodem przełożenia wyborów prezydenckich.

Polska wprowadza stan epidemii – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. To zaostrzenie zasad kwarantanny i walki z koronawirusem. Jest to też powód do zawieszenia do Wielkanocy zajęć dydaktycznych oraz dalszego ograniczenia handlu w galeriach. Poniżej dalsza część artykułu

Wprowadzenie stanu epidemii, zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych, daje ministrowi zdrowia m.in. uprawnienie do ustanawiania zakazu przemieszczania się, funkcjonowania określonych instytucji i zakładów pracy. Może też kierować w drodze decyzji, do pracy przy zwalczaniu skutków epidemii – nie tylko pracowników służby zdrowia, ale także innych.

Jednak w ustawie większych różnic między działaniami w stanie zagrożenia epidemicznego a epidemią nie ma. Trudno jednak nie odnieść wrażenia, że ta druga sytuacja, oznacza większą powagę sytuacji. Tym samym można się spodziewać, że zostaną podjęte ostrzejsze działania zapobiegające transferowi wirusa. Jakie? Tego wciąż nie wiadomo. Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej mówił o tym oględnie: - Nasze kwarantanna narodowa nie oznacza, że będziemy luzowali reguły. Ten czas do świąt musi być pełny społecznej dyscypliny. Chrońmy jedni drugich. Społeczna izolacja pomaga – tłumaczył. Można się spodziewać, że dojdzie do dalszego ograniczania handlu czy wręcz, że zostanie wprowadzony zakaz poruszania się po ulicach. Za złamanie reguł, kary są podwyższone z 5 tys. zł aż do 30 tys. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówił o zdecydowanym wzroście liczby osób, u których zdiagnozowano koronawirusa. W piątek, w porównaniu do czwartku, liczba ta wzrosła o 70 osób (do 425), a w porównaniu do środy - o 144. Szef resortu zdrowia prognozuje, że pod koniec przyszłego tygodnia, chorych może być nawet 10 tys.