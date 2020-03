Premier: Wprowadzamy dzisiaj stan epidemii

- Wprowadzamy dzisiaj stan epidemii - poinformował szef rządu. Dodał, że szkoły pozostaną zamknięte do Wielkanocy.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że liczba przypadków koronawirusa w Polsce przekroczyła 400. - To upoważnia mnie do podpisania rozporządzenia z szefem MSWiA wprowadzającego stan epidemii - oświadczył. Rozporządzenie umożliwia wojewodom delegowanie osób do walki z epidemią.

Szumowski powiedział, że decyzja o wprowadzeniu stanu epidemii jest trudna, ale gdy spojrzeć na liczby ofiar koronawirusa w innych państwach - niezbędna.