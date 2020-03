Bogusław Chrabota: Wybory w terminie, czyli foch Prezesa

Zupełnie poważnie wyraża to, z czym musi się mierzyć każdy w miarę przytomny obserwator pandemii: nikt nie wie jak rozwinie się epidemia i kiedy się skończy. Nikt, chyba, że jest Bogiem. Skąd zatem wie to zwykły poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński? Czyżby miał to od Boga? Albo radził się wróżek?

Z pewnością jest to logiczne, choć nie całkiem humanitarne. Ale, cóż humanitaryzm to zapewne jeden z liberalno-lewicowych przesądów. Zostawmy wiec na boku kwestie sanitarne i skupmy się na aspektach czysto formalnoprawnych całej, pieczołowicie opisanej w Kodeksie Wyborczym procedury wyborczej. Po pierwsze więc, co się stanie jeśli nie uda się w odpowiednim czasie sformować komisji wyborczych? Jak wiadomo obowiązują tu szczegółowe terminy, obwodowe komisje mają zostać powołane najpóźniej na 21 dni przed wyborami, czyli w końcu drugiej dekady kwietnia. Mało kto w rządzi wierzy, że będzie już wtedy po problemie. Cóż więc, jeśli nie będzie chętnych do komisji, a to przecież setki tysięcy ludzi? Jarosław Kaczyński zmilitaryzuje komisje? Uzupełni wojskiem? Absurd.

Kolejny problem to utrudniony proces zdobywania podpisów na listy poparcia dla kandydatów. Termin kompletowania list poparcia jeszcze nie minął, a stan epidemii proces ten utrudnia. Każdy niezawisły sąd post factum taki argument podważający legalność wyborów powinien uwzględnić.

I rzecz najważniejsza. Konstytucja i Kodeks Wyborczy czynne prawo wyborcze przyznają wszystkim obywatelom polskim powyżej 18 roku życia wobec których prawomocnie nie orzeczono czasowej utraty praw publicznych, lub nie są ubezwłasnowolnieni. Jak poseł Kaczyński widzi realizację tego prawa w warunkach hospitalizacji, kwarantanny, czy izolacji całych społeczności?

Pewnym wyjściem byłaby możliwość głosowania korespondencyjnego, ale Kodeks Wyborczy (art. 53 a.) daje takie prawo wyłącznie osobom niepełnosprawnym (o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych). Co więc z pełnosprawnymi na kwarantannach, w więzieniach, czy poza krajem, w państwach, gdzie ze względu na stany nadzwyczajne procesu wyborczego w polskich placówkach konsularnych przeprowadzić fizycznie się nie da? Wszyscy oni będą wykluczeni i posiądą legalną podstawę do kwestionowania legalności wyborów. Jak więc wykonać tę procedurę, by zapewnić konstytucyjność wyborów? Innymi słowy, nie dokonywać ich w sytuacji faktycznego zamachu stanu?

Uratować może te wybory tylko cud, koniec epidemii, a na to się nie zanosi. Sugeruję więc prezesowi PiS więcej zdrowego sceptycyzmu, głębsze wsłuchiwanie się w to co mówią lekarze, a szczególnie uważnie w słowa min. Szumowskiego. A o terminie wyborów i tak rozstrzygnie Opatrzność. Ona napisze scenariusz, a prezes? Cóż, prezes powie wtedy z rozbrajającą szczerością: w marcu to było tylko subiektywne zdanie szeregowego posła. A do tego każdy poseł zawsze ma prawo.