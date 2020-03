Jarosław Kaczyński: Wybory prezydenckie powinny się odbyć

Według prezesa PiS obecna sytuacja w Polsce najbardziej uderza w kampanię Andrzeja Dudy. - Nikt tak nie gromadzi ludzi na spotkaniach i nikt nie ma tak znakomitego kontaktu z ludźmi, nikt nie jest tak świetnym mówcą, jak obecny prezydent - ocenił.

- Jeśli chodzi o prezydenta, to oczywiście może od czasu do czasu wygłosić orędzie, ale to jest jednak możliwość ograniczona i na pewno nie można jej nadużywać, bo wtedy ci, którzy tych wystąpień słuchają, będą uważali, że to rzeczywiście jest nadużycie - dodał.

Kaczyński mówił również o swoim udziale w mszach. - Sądzę, że do kościoła, jeżeli to nie stwarza niebezpieczeństwa, jeżeli się przestrzega tych wszystkich zasad, to można chodzić. Nie ma zakazu - powiedział.