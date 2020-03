Jacek Nizinkiewicz: Nocna zmiana pod osłoną koronawirusa

Druga w nocy. Większość Polaków już śpi. Nawet stacje informacyjne nie pokazują na żywo prac w Sejmie. Nieliczni dziennikarze śledzą potyczki w parlamencie. Niespodziewanie PiS wrzuca do ustawy, tzw. Tarczy Antykryzysowej, poprawkę zmieniającą Kodeks Wyborczy. Wprowadzono głosowanie korespondencyjne dla ludzi chorych, w kwarantannach i wszystkich po 60 roku życia. Co to oznacza w praktyce?

PiS zadbało, żeby jeśli dojdzie do wyborów prezydenckich 10 maja, wyborcy mogli wziąć udział w elekcji, również ci starsi którzy są w większości elektoratem PiS, a są w największej grupie zagrożenia koronawirusem.