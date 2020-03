Prawnicy o nocnych zmian w Kodeksie wyborczym: haniebne i bandyckie głosowanie

- To było haniebne i bandyckie głosowanie, które wyprowadza Polskę z narodów cywilizowanych - powiedział portalowi Onet.pl prof. Andrzej Rzepliński.

Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło dwie poprawki do specustawy zawierającej pakiet wsparcia dla firm i pracowników w związku z epidemią koronawirusa. Jedna z nich dotyczy zmiany Kodeksu wyborczego. Poniżej dalsza część artykułu

Zaproponowane przez PiS rozwiązanie rozszerza zakres głosowania korespondencyjnego. Z takiej formy wzięcia udziału w wyborach będą mogli wziąć udział wyborcy, który w dniu wyborów podlegają kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych. Dotyczyć będzie również osób, które najpóźniej w dniu wyborów skończyły 60 lat.

- To posunięcie jest całkowicie niezgodne z konstytucją i prawem wyborczym. Trzeba to podkreślić wyraźnie: na sześć miesięcy przed wyborami nie wolno dokonywać żadnych zmian! To jest łamanie zasad i wprowadzenie nierówności w głosowaniu. PiS chce za wszelką cenę utrzymać władzę. Tu już nie ma mowy o demokratycznych wyborach – komentuje w rozmowie z Onetem prof. Andrzej Zoll.

Jego zdaniem, obecnie w Polsce „wchodzimy w etap nieprzestrzegania zasad porządku prawnego, jakiego nie było nawet w PRL". - Komuniści przynajmniej jakichś pozorów obowiązującego prawa przestrzegali. A dziś mamy do czynienia z jawnym nieliczeniem się z prawem. Oczywiście PiS robi to nie pierwszy raz, ale jeszcze nigdy nie postąpił tak brutalnie – uważa prof. Zoll, który w przeszłości był przewodniczącym PKW, prezesem TK i rzecznikiem praw obywatelskich.

Prof. Zoll zapowiada, że sam „w takich wyborach nie weźmie udziału". - I nie mogę uznać, by wyłonienie głowy państwa w takich okolicznościach było legalne. Oczywiście partia rządząca uzna ewentualne zwycięstwo Andrzeja Dudy za wielki sukces. Ale powtarzam: te wybory nie będą miały podstawy prawnej. To kompromituje Polskę i niestety dostarcza bardzo uzasadnionego powodu do wkluczenia Polski z UE – puentuje.

Do nocnego głosowania w Sejmie odniósł się także prof. Andrzej Rzepliński, który mówi wprost: - To było haniebne i bandyckie głosowanie, które wyprowadza Polskę z narodów cywilizowanych. Mamy władzę bolszewicką.

Według byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego, w dniu wyborów będzie co najmniej kilka tysięcy zarejestrowanych chorych. - Obawiam się, że PiS myśli o tym w ten sposób, że przecież to niewielki odsetek uprawnionych do głosowania ludzi, a tych jest 29 mln. To bandyckie myślenie podyktowane tylko i wyłącznie chęcią utrzymania władzy. Głosowanie zostało przeprowadzone w haniebnych okolicznościach - mówi Onetowi.