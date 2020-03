Bogusław Chrabota: TVP. Trocki musi odejść

Te infantylne zdjęcia w najściślejszym gronie z prezesem, te sugestie, że jest numerem trzy (nr jeden to Kaczyński, dwa - premier, trzy - on), to żenujące wyrywanie się do kamery przy każdej możliwej okazji, by wszyscy wiedzieli, że to on jest najważniejszy, że jest wszędzie. Banalny celebrytyzm, ale przede wszystkim powód do zazdrości i nienawiści wszystkich kolegów. Bo jakże to, zwykły polityczny zdrajca i propagandzista, żaden dziennikarz, tylko cwaniak, spec od hucpy, pseudointeligent. Tak, przede wszystkim hucpa.

Pamiętam, jak wręczał kiedyś nagrody PAP im. Kapuścińskiego. Wpadł na salę w ostatniej chwili, zasapany wygłosił przemówienie o tym, jak ceni wyróżnienia za reportaż, wręczył nagrody i uciekł. Wszystkim opadły szczęki. Zamilkli, bo nagrody Kapuścińskiego za reportaż to nagrody „Gazety Wyborczej”, w PAP przyznaje się je za news, zdjęcia i materiał radiowy. Nikt się nie odezwał, bo wszystkim było wstyd. Pomylił nagrody, pobieżnie briefując się w Wikipedii.

Hucpa, nic więcej, pomyśleli dziennikarze. No i tak samo myślą konkurenci do telewizyjnego koryta. Ale czy hucpa to wystarczający tytuł, by władać na Woronicza? I czy trzeba tolerować to obsesyjne jednowładztwo? Codzienne pokazywanie środkowego palca prezydentowi i premierowi, bo stoi za mną prezes? Bez sensu i bez rozumu. Po co sobie robić zawsze i z wszystkich wrogów? Z pobudek tak niskich jak miłość własna, żadnych innych. Po co?

I te tanie chwyty na rzecz popularności, typu Zenek Martyniuk jako król disco-polo. O, tak zrobimy oglądalność, pokocha nas naród, zbudujemy lojalność down marketu. Zbudował? Zobaczymy. Szczerze wątpię.

W sumie brak inteligencji. Jak u Trockiego, który też wyrywał się jako ten drugi po Leninie. Owszem, talent miał. I zasługi, ale zniszczyły go kadry, średniacy, jak Stalin, dla których był największym zagrożeniem. On też był nikim innym, jak wiecznym szyderstwem dla wszystkich pozostałych „numerów dwa”. Wygląda na to, że w swoim mateczniku jest już martwy. Prezes przehandlował go za spokój.

Czy jeszcze kiedyś wypłynie? Pewnie tak, bo ma talent. Ale znowu przegra, bo wiecznie mu przygrywająca w głowie orkiestra cwaniactwa, bezczelności i hucpy nigdy go nie opuści, będzie jak aureola. Taki już jest. I takim zostanie.