Haszczyński: Pierwszy wielki krok Zełenskiego

„Nasi są w domu!” - takim krótkim tweetem zareagował prezydent Wołodymyr Zełenski, gdy na kijowskie lotnisko dotarli Ukraińcy, niektórzy więzieni przez Rosjan pięć lat. Ich uwolnienie to spełnienie obietnic wyborczych, w ich sprawie niedoświadczony ukraiński przywódca dzwonił dwukrotnie do twardego politycznego gracza Władimira Putina.

Pojawia się podejrzenie, czy Kreml traktuje wymianę więźniów i jeńców jako wstęp do poważniejszej rozgrywki o Ukrainę. Bo to, że nie chodziło tylko o wolność Rosjan i prorosyjskich Ukraińców, odesłanych do Rosji również w sobotę, może sugerować sposób ich przyjęcia na moskiewskim lotnisku. Nikt na nich nie czekał, nie było rodzin, dźwigając bagaże wsiedli do autobusu i odjechali, wszystko wyglądało jak operacja sił specjalnych. Zupełnie inaczej niż w Kijowie – tam było to wielkie wydarzenie, powitanie bohaterów, z udziałem prezydenta i wielu ekip telewizyjnych oraz przede wszystkim wzruszonych rodzin.

Zełenski zachował się jak przywódca, dla którego powrót do ojczyzny każdego obywatela niesłusznie więzionego w innym kraju jest wart wielkiego poświęcenia. Miał tragiczny dylemat: do wymiany, by nie doszło, gdyby wśród wypuszczonych z Ukrainy nie byłoby człowieka, który miał być głównym świadkiem w sprawie zestrzelenia przed pięciu laty malezyjskiego samolotu z prawie trzystu osobami na pokładzie – jednego z dowódców w siłach rosyjskich separatystów z Donbasu Wołodymyra Cemacha. Trudno jednak krytykować Zełenskiego za decyzję wypuszczenia Cemacha – co jest równoznaczne z tym, że nie trafi on przed sąd w Holandii, skąd pochodziła większość ofiar zestrzelanie samolotu. Chyba każdy demokratycznie wybrany przywódca postąpiłby podobnie.