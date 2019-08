Artur Bartkiewicz: Niech prezydent płaci za tramwaj, czyli metoda „na Bizancjum”

W wystawieniu staroście rachunku za to, że podczas wizyty Andrzeja Dudy trzeba było wstrzymać kursowanie tramwaju wodnego co naraziło komunikację miejską na stratę 900 złotych, nie chodzi przecież o owe 900 złotych, które zresztą gotów jest już z własnej kieszeni zapłacić sam prezydent (co zadeklarował na Twitterze). Chodzi o wysłanie sygnału opinii publicznej: patrzcie, PiS się bawi za wasze. Prezydent chce odwiedzić miasto, więc ty obywatelu nie skorzystasz z tramwaju wodnego, a jeszcze miasto (czyli ty, obywatelu) musi za to zapłacić. Non possumus! Innymi słowy – nie udaje się z PiS-em wygrać na hasła o łamaniu demokracji i konstytucji, nie udało się przebić do powszechnej świadomości z sześciopakiem Schetyny, to spróbujemy metody „na Bizancjum”. Pokażemy, że może oni i dają wam 500plus, ale jednocześnie sami mają program – cytując wspomnianego Millera – samolot plus, albo chociaż (przykład prezydenta w Szczecinku) tramwaj minus. Bizancjum, powiadamy wam.

Problem w tym, że wydaje się, iż strategia taka mogłaby się sprawdzić w przypadku nowej, populistycznej partii w rodzaju dawnej Samoobrony Andrzeja Leppera, która mogłaby mówić: my jeszcze nie rządziliśmy, jak będziemy rządzić to będziemy jeździć komunikacją miejską w starych butach i pobierać za to pensję minimalną. I wtedy być może udałoby się zdobyć jakiś kredyt zaufania w kontrze do rozpasanej władzy. Platforma Obywatelska nie jest jednak nową partią – i gdy dziś mówi: Bizancjum, łatwo ją skontrować słowami: nie byliście lepsi. Marszałek Kuchciński lata – ale Donald Tusk też latał do domu. Andrzej Duda zatrzymuje tramwaj? A wy jedliście ośmiorniczki. Adam Glapiński nie przymiera głodem w NBP? A Aleksander Grad wysłany na odcinek budowy wirtualnej elektrowni atomowej przymierał? Itd., itd.

Wyborca PO nie zagłosuje na PiS choćby marszałek Kuchciński w akcie pokuty zaczął pokrywać wszystkim obywatelom koszty lotów w klasie biznes. Wyborca PiS nie zrazi się do PiS, bo pewna część mediów w razie czego przypomni mu ze wszystkimi szczegółami owe ośmiorniczki. A wyborca niezdecydowany wzruszy ramionami i powie, że jedni są warci drugich, z tymże w tym PiS-owskim Bizancjum jest tak, jak to lapidarnie ujęła mieszkanka Węgrowa, że „ci kradli i tamci kradli, ale ci (PiS) to się przynajmniej dzielą”.