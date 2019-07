Szydło i 3 x E, czyli emocje europejskich elektorów

Poprą go czy nie poprą ci elektorzy, którzy powinni się dostosować do decyzji wyborców w poszczególnych stanach? Bo może jednak uznają, że się nie nadaje na prezydenta, nie ma odpowiedniego doświadczenia albo zagraża interesom, bo może się dogadać nie z tym, co trzeba? Czy też nie pogodzą się z niedoskonałością systemu wyborczego, który powoduje, że zwyciężyć w walce o najważniejszy urząd może ktoś, kto wcale nie ma wystarczającego poparcia społecznego i zdobywa o parę milionów głosów mniej od konkurenta?