Jakub Bierzyński: 500 plus to sukces? Nie, to klęska

Dziecko za 3,9 mln złotych

Program 500+ wbrew swojej podstawowej propagandowej legitymizacji nie przyniósł wzrostu dzietności kobiet i co za tym idzie wzrostu demograficznego w Polsce. Po krótkotrwałym wzroście krzywa urodzeń spada. W pierwszym roku obowiązywania zanotowano przyrost urodzeń o 12.9 tysiąca (3,49%), w drugim o 19,8 (5,2%). Już w trzecim roku trend się załamał. Urodziło się o 14,1 (3,5%) dzieci mniej. Nie tylko wzrost dzietności był krótkotrwały, ale przede wszystkim niebywale kosztowny. Choć brzmi to obrazoburczo, efektywność polityki społecznej na całym świecie kalkuluje się w klasyczny sposób: porównując nakłady do efektów. Gdyby przyjąć wszystkie urodzenia przewyższające liczbę sprzed funkcjonowania programu jako zysk, a pieniądze wydane z budżetu jako koszt, to efektywność programu 500+ jest przerażająco niska. Koszt jednego dodatkowego dziecka urodzonego w Polsce od 2016 roku do 2018 wynosi 3 miliony 900 tys. złotych. 3,9 miliona złotych na jedno urodzone w Polsce dziecko! Koszt ten nie uwzględnia dalszego spadku urodzeń w 2019 roku oraz rozszerzenia programu o pierwsze dziecko. Oznacza to podwojenie wydatków z 24 miliardów w 2018 do 41 w 2020 i prawdopodobny dalszy spadek urodzeń (dane z komunikatu Rady Ministrów). Każdy pracujący w Polsce poniesie koszt w wysokości blisko 5 tys. złotych rocznie. Tyle, że większość z nas o tym po prostu nie wie.

Bo to, że pieniądze w budżecie państwa biorą się z podatków, jest ukrywaną przez polityków tajemnicą. Jedynie 38% Polek i Polaków wie, że pieniądze na program 500+ pochodzą z podatków płaconych przez nich samych. 23% uważa, że podatki płacą inni, a blisko 40% nie wie skąd się biorą środki lub sądzi, że rząd ma swoje własne pieniądze (sondaż ciekaweliczby.pl). Jedynie w społeczeństwie ze skrajnie niską świadomością ekonomiczną można przedstawiać programy socjalne jako „prezenty” od polityków. Wyborcy nie rozumieją, że jest to jedynie mechanizm redystrybucji. Redystrybucji środków zebranych przez państwo w podatkach. Środków, które można przeznaczyć na znacznie bardziej efektywną politykę społeczną. Doświadczenia międzynarodowe jednoznacznie wskazują, że zasiłki rodzinne nie przynoszą oczekiwanych efektów. Pieniądze płacone za urodzenie dzieci w formie zasiłków nie powodują wzrostu dzietności kobiet.

Wzrost ten można osiągnąć jednie poprzez inwestycje w ułatwienie posiadania dzieci. Przykład Francji i Niemiec pokazuje ten efekt dobitnie. W Niemczech zasiłek na dziecko wynosi 180 euro na pierwsze i drugie dziecko i 190 na trzecie. Przedszkola są płatne i nie zapewniają dzieciom posiłków co uniemożliwia w praktyce matkom podjęcie pracy zawodowej. Prawie wszystkie zabierają swoje dzieci na obiad z przedszkola do domu. We Francji pomoc finansowa państwa wynosi jedynie 130 euro i to dopiero na drugie dziecko, lecz przedszkola są bezpłatne i powszechnie dostępne. Uczęszcza do nich 100% dzieci od 3 roku życia. Efekt? Dzietności kobiet we Francji jest najwyższa w Europie i wynosi 1,9, a w Niemczech jedna z najniższych, jedynie 1,5. Programy wsparcia finansowego rodzin, które posiadają dzieci nie działają. Nie ma związku pomiędzy wysokością zasiłków lub ich brakiem a dzietnością.