Szułdrzyński: PiS nadał ton kampanii

Na tym tle tym gorzej wypada wynik opozycji. Koalicja Obywatelska roztrwoniła swój kapitał – wszak dostała, jak wynika z exit polls, mniej głosów niż cztery lata temu Platforma i Nowoczesna razem wzięte. To sygnał, że czas liberalnej opozycji pod wodzą Grzegorza Schetyny powoli mija. KO nie udało się przebić z własnym pomysłem na Polskę, nie udało się zdominować kampanii. Nawet poważne skandale nie były w stanie odebrać partii Jarosława Kaczyńskiego zwycięstwa. To znak, że PiS zmienił w międzyczasie reguły gry – przede wszystkim za pomocą polityki społecznej – a opozycja to, zresztą nie tylko to, całkiem przespała.

Przeciwnicy PiS będą mieli teraz twardy orzech do zgryzienia. Bez względu na to, czy się z werdyktem wyborców zgadzamy czy nie, rekordowa frekwencja to znak, że Polacy postanowili wziąć sprawy we własne ręce. Daje to zwycięzcy naprawdę silny mandat. Ale równocześnie liderzy Prawa i Sprawiedliwości muszą pamiętać, że Polska jest dziś głęboko podzielona. A 55 proc. głosów padło na partie, które zażarcie PiS krytykowały – i to z każdej strony. Silny mandat do rządzenia nie oznacza, że ci, którzy nie głosowali na PiS, nagle z Polski wyjadą. Nie, to ich ojczyzna i PiS – choć może śnić o tym, by zbudować własne elity, by mieć jeszcze większe poparcie – musi się z tym pogodzić.