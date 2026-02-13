Reklama
Leszek Miller: Byłem wkurzony, bo uważałem, że Solidarność nas oszukała

Jeżeli ktoś uważał, że okrągły stół był niepotrzebny, że to wszystko i tak by się zawaliło, to przecież mógł wziąć pistolet i atakować Komitet Centralny. A nikomu to do głowy nie przyszło - mówi Leszek Miller, premier w latach 2001–2003, uczestnik okrągłego stołu ze strony PZPR.

Publikacja: 13.02.2026 14:40

PZPR, czyli władza straciła więcej niż chciała, a Solidarność zyskała więcej niż liczyła – uważa Les

PZPR, czyli władza straciła więcej niż chciała, a Solidarność zyskała więcej niż liczyła – uważa Leszek Miller, na zdjęciu z lewej, obok Aleksandra Kwaśniewskiego, podczas obrad okrągłego stołu, 6 lutego 1989 r.

Foto: Anna Pietuszko / Forum

Eliza Olczyk

Ogląda pan czasami zdjęcia z obrad okrągłego stołu?

No oczywiście, wspominam jaki byłem młody, przystojny i męski (śmiech). A poważnie uważam, że okrągły stół był jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej historii.

