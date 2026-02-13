Tematyka II wojny światowej została wykorzystana przez popkulturę na wszelkie możliwe sposoby. Dość powiedzieć, że możemy przebierać zarówno w dziełach poważnych, naukowych i drobiazgowych, jak i tych nastawionych bardziej na ironię oraz wyśmianie stosownych mechanizmów władzy. Filmy, seriale, książki, komiksy – dla każdego coś się znajdzie.

Nie inaczej jest w świecie gier bez prądu. Możemy postawić albo na wyrafinowane gry wojenne (praktycznie każda, nawet najmniejsza bitwa, doczekała się swojej planszowej implementacji), gdzie będziemy przesuwać małe znaczniki na mapach odwzorowujących te wojskowe, albo też na tytuły dostosowane do odbiorcy niekoniecznie poszukującego realistycznego odwzorowania wszelkich historycznych detali. Inaczej mówiąc dla tych, którzy liczą na zmagania na wielkich polach bitwy, choć niekoniecznie pragną przyswajać 40 stron instrukcji i statystyki każdej jednostki. Do tej właśnie kategorii zalicza się „Quartermaster General WW2”. Jednak czy jest on w stanie przykuć nas do stołu, skoro (serio) mamy w czym wybierać, jeżeli idzie o II wojnę światową?