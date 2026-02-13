Reklama
Rzeczpospolita

Plus Minus
„Ziemie jałowe. Świat w ciągłym kryzysie”: Miasto czasów rewolucji cyfrowej

Ponowoczesne demokracje są zakorzenione w kosmopolityzmie miejskiego życia. A to bywa naznaczone nietolerancją i warunkowane nastrojami tłumu. W tłumie kłamstwo albo półprawda może w nieskończoność odbijać się rykoszetem, zanim w pełni objawi się prawda – a wtedy często jest już za późno, aby naprawić reputację i cofnąć konsekwencje.

Publikacja: 13.02.2026 14:50

„Ziemie jałowe. Świat w ciągłym kryzysie": Miasto czasów rewolucji cyfrowej

Foto: mat.pras.

Robert D. Kaplan

Fragment książki Roberta D. Kaplana „Ziemie jałowe. Świat w ciągłym kryzysie”, w przekładzie Adama Bukowskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026

Fundamentalna zmiana w geopolityce wciąż jeszcze nie dokonała się w pełni. Podziały w obrębie wielkich mocarstw, załamanie imperiów, kurczenie się świata dzięki technologii, spuścizna komunizmu i szekspirowski upadek mają swój ogromny udział w rozchwianiu naszego świata. Jest jednak inny, zarazem szerszy, jak i bardziej subtelny czynnik, oddziałujący zarówno na światową politykę, jak i nasze życie codzienne.

