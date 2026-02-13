4 zł tygodniowo przez rok !
Fragment książki Roberta D. Kaplana „Ziemie jałowe. Świat w ciągłym kryzysie”, w przekładzie Adama Bukowskiego, która ukazała się nakładem wydawnictwa Prześwity, Warszawa 2026
Fundamentalna zmiana w geopolityce wciąż jeszcze nie dokonała się w pełni. Podziały w obrębie wielkich mocarstw, załamanie imperiów, kurczenie się świata dzięki technologii, spuścizna komunizmu i szekspirowski upadek mają swój ogromny udział w rozchwianiu naszego świata. Jest jednak inny, zarazem szerszy, jak i bardziej subtelny czynnik, oddziałujący zarówno na światową politykę, jak i nasze życie codzienne.
