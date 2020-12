Katarzyna Kucharczyk: Polskie pomysły w cenie

W dobie powszechnego dostępu do wiedzy innowacyjnych rozwiązań powinno lawinowo przybywać. Tymczasem praktyka pokazuje, że w dzisiejszych czasach wprowadzenie przełomowego rozwiązania na rynek i przebicie się do świadomości klientów jest niezwykle trudne. Młodzi startupowcy często mają świetne pomysły, ale zderzają się z realiami rynku. Nie potrafią dobrze zaprezentować produktu. Albo okazuje się, że wprawdzie jest on ciekawy, ale nie ma na niego zapotrzebowania. A bez popytu produkt umiera – dobry PR pomoże mu tylko na chwilę.

Mowa tu zresztą nie tylko o Brainly. Mamy też LiveChat, który oferuje narzędzia do zdalnej komunikacji. Mamy wrocławski DataWalk, którego system do analizy danych podbija amerykański rynek. Jak na drożdżach rosną też startupy oferujące rozwiązania z zakresu telemedycyny. To firmy, które mają świetnych specjalistów i autorskie, zaawansowane rozwiązania, na które rzeczywiście jest popyt. Za takie firmy trzeba trzymać kciuki.

A wycena? To już inna kwestia. Zyskanie miana jednorożca jest oczywiście powodem do dumy. Pamiętajmy jednak, że wycena jest rzeczą względną. Dobrze pokazuje to giełda. Jedno z powiedzeń mówi, że rynek ma zawsze rację. Z kolei zgodnie z hipotezą rynku efektywnego w każdej chwili ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie informacje dostępne na ich temat. To wszystko ładnie wygląda w teorii. W rzeczywistości na rynku mamy do czynienia z niewyobrażalnie złożonym ekosystemem informacyjnym. Na to nakładają się jeszcze emocje: chciwość i strach. Gdy do głosu dochodzi ten drugi, indeksy spadają. Wtedy zamiast mądrości z podręczników ekonomii bardziej sprawdza się powiedzenie legendarnego inwestora Warrena Buffetta: „Dopiero podczas odpływu okazuje się, kto pływał nago".