Frank straszy inwestorów

Posiadacze kredytów frankowych z nadzieją patrzą w stronę Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Liczą, że korzystny dla nich werdykt sprawi, że odzyskają znaczną część rat spłacanych po horrendalnie wysokim kursie, który przy słabnącym złotym znów poszedł ostatnio w górę. Wiele wskazuje na to, że TSUE może uznać za zasadne przewalutowanie kredytów frankowych na złotowe po kursie z dnia udzielenia kredytu i zastosowanie do nich bardzo korzystnego oprocentowania rat. Dla banków, które udzielały kredytów frankowych, oznaczałoby to oczywiście straty. I to potężne. Według różnych szacunków sięgnęłyby one 60–90 mld zł. To dlatego od kilku dni na łeb na szyję lecą kursy ich akcji. Najmocniej straciły papiery Getin Noble Banku, Millennium i PKO BP. Ale przecenione zostały też banki, które mają niewiele, lub nie mają wcale, kredytów bankowych, jak Alior, Handlowy, Pekao czy ING Bank Śląski.

Poniżej dalsza część artykułu