Michał Niewiadomski: Pożegnanie węgla szybsze, niż myślimy

Czy przedłużenie o 28 lat funkcjonowania kopalń można nazwać sukcesem? Gdy spojrzymy na porozumienie tylko z tego punktu widzenia, to na pewno nie. Nie tylko o to tu jednak chodziło. Niewątpliwym sukcesem ministra Artura Sobonia było osiągnięcie zgody górników na zamknięcie branży. Rok 2049 jako ostateczny termin zamknięcia ostatniej kopalni jest odległy, ale mało kto wierzy, że jeszcze przez trzy dekady będzie fedrowany węgiel w Polsce. Do tego budżet państwa, czyli my podatnicy, będzie dopłacać do wydobycia kilka miliardów złotych rocznie.

