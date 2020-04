Krzysztof Adam Kowalczyk: Na rząd nie liczmy, liczmy na siebie

Stukot młotków i odgłosy dźwigów co rano niosą się w Nowym Mordorze, jak warszawiacy ochrzcili zagłębie biurowe wyrastające wokół ronda Daszyńskiego i wzdłuż ulicy Prostej. Na budowie zawsze jest hałas, ale idąc w środę rano na redakcyjny dyżur, zdałem sobie sprawę, że w erze przed koronawirusem zagłuszał go szum ulicy. Teraz ruch jest mniejszy niż w wakacje, gdy setki tysięcy ludzi porzuca miasto. Dziś ludzie utkwili w czterech ścianach home office, zmagając się ze spragnionymi zabawy dziećmi, przeciążonymi serwerami firm i zapchanymi łączami internetowymi.

Idziemy na czołowe zderzenie z recesją. Utrata pracy, a nawet samo zagrożenie jej utraty przez setki tysięcy ludzi, połączona z frustracją milionów przymusowo zamkniętych w czterech ścianach, to niebezpieczna mieszanka wybuchowa. Ile możemy wytrwać w lockdownie? Miesiąc? Półtora? A co jeśli zaraza za jakiś czas wróci? Pracy, źródeł dochodu nie da się zawiesić na kołku jak płaszcza w przedpokoju. Życie musi toczyć się dalej. Gospodarka wiecznie w stanie lokcdownu trwać nie może – gdy tylko minie fala szczytowa, trzeba będzie wrócić do pracy. By mieć na rachunki i ratę kredytu.