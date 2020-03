Anna Cieślak-Wróblewska: Oby nie zostały tylko zgliszcza

Krytyczne uwagi wobec tarczy można wyliczać bardzo długo. Choć i tak ważne jest, że ona w ogóle powstała. Być może da to rządowi trochę czasu, by zapanować nad chaosem w gospodarce (abstrahując od równie pilnej konieczności zapanowania nad chaosem w służbie zdrowia czy edukacji) i przedstawić różne rozwiązania dostosowane do zmieniających się scenariuszy. Wszyscy eksperci zgodnie twierdzą, że najgorsze dopiero przed nami, jeśli chodzi zarówno o rozwój pandemii wirusa, jak i o jej skutki we wszystkich obszarach naszego życia. Państwo musi w myśleniu wybiegać dwa kroki naprzód – musi być przygotowane na to, że zaraza minie za miesiąc czy dwa i będziemy mogli szybko zacząć się odbudowywać, ale też na to, że wszystko potoczy się w jak najgorszym kierunku. Bez rozsądnej reakcji zostaną z naszej gospodarki tylko zgliszcza.