Krzysztof Adam Kowalczyk: Oto Europa bez Schengen. Koszmar

- Trzeba zawiesić strefę Schengen i szybko zamknąć granice Polski, bo zaraz nas tu islamiści pozabijają. Co ci szkodzi pokazać paszport na granicy – tak w samym środku kryzysu imigracyjnego ponad pięć lat temu krzyczał mi w twarz pewien kolega, gdy mu tłumaczyłem, że likwidacja Schengen to szaleństwo. I śmierć kliniczna dla polskiej gospodarki, dla której sprawny transport przez granice to być albo nie być eksportu, siły napędowej PKB.

Poniżej dalsza część artykułu