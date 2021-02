Krzysztof Adam Kowalczyk: Opodatkują leworęcznych?

Daniny sektorowe pozwalają ukryć wzrost ogólnego poziomu opodatkowania. Suweren ma się cieszyć, że władza zostawiła go w spokoju i sięga do kieszeni innych: banków, wielkich sklepów, producentów napojów itd. Tyle że duża część obciążeń zostaje przerzucona na konsumentów: ostro poszły w górę prowizje i opłaty w bankach, a niedawno zaczęły drożeć napoje. Także handel będzie teraz dążył do wliczenia podatku w ceny, co zwiększy inflację.