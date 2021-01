Krzysztof Adam Kowalczyk: Polski kocioł bliski eksplozji

Zawór albo wentyl bezpieczeństwa to w myśl słownikowej definicji urządzenie, które ma otwierać się samoczynnie, gdy ciśnienie gazu albo pary w zbiorniku przekroczy dopuszczalną wartość, grożąc wybuchem. Obawiam się, że ogłoszone przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego bardzo ostrożne luzowanie covidowych obostrzeń od 1 lutego nie będzie na tyle skuteczne, by zapobiec wybuchowi niezadowolenia przedsiębiorców. Wentyl bezpieczeństwa nie zadziała.

Może to podpowiedź, jak w porozumieniu z organizacjami pracodawców luzować obostrzenia – uzależniając to np. od liczby nowych zakażeń, zajętych łóżek szpitalnych czy liczby zaszczepionych w szczególnie narażonej grupie 70+ i 80+? Przedsiębiorcy nieustannie deklarują wolę współpracy z rządowymi epidemiologami i błagają o rządowy plan działań. Zgoda na otwarcie centrów handlowych i muzeów od poniedziałku, z wielkim znakiem zapytania co dalej, zostawionym do połowy lutego, to za mało.