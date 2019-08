Kondukt żałobny

Poniedziałek był jednym z najbardziej tragicznych dni w historii Tour de Pologne. Nazajutrz na starcie do czwartego etapu w Jaworznie hostessy były ubrane na czarno, zabrakło wesołej muzyki towarzyszącej podpisywaniu listy startowej, żartobliwych wywiadów, nieczynne było kolorowe miasteczko rowerowe dla dzieci.

Dzień wcześniej, w wyniku obrażeń odniesionych po upadku w miejscowości Bełk na 48 kilometrze trasy trzeciego etapu, na stole operacyjnym szpitala w Rybniku zmarł Belg Bjorg Lambrecht. Miał 22 lata, był uważany za jeden z największych talentów belgijskiego kolarstwa. Zawodnik wpadł do rowu i uderzył klatką piersiową w betonowy przepust. Obrażenia wewnętrzne były na tyle poważne, że Lambrecht nie nadawał się do transportu helikopterem.

Wiele wskazuje na to, że śmiertelny wypadek był nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. – Droga była prosta, asfalt idealny, kibiców mało, tempo – 35 km na godzinę. To jest prędkość, którą się jedzie po ulicy. Nieszczęśliwy wypadek z tragicznymi skutkami – mówi „Rzeczpospolitej" Przemysław Niemiec, były kolarz, odpowiedzialny za przygotowanie trasy.

– Trasa była dobrze zabezpieczona. Nie można mieć żadnych zastrzeżeń – stwierdził Jarosław Marycz ze Stowarzyszenia Polskich Kolarzy Zawodowych. Specjalnie pojechał na miejsce, by przekonać się o tym na własne oczy.

Pojawiają się spekulacje, w jaki sposób mogło dojść do wypadku. Lambrechtowi miała się osunąć ręka z kierownicy i stracił panowanie nad rowerem. Być może najechał na plastikowy odblask umieszczony na poboczu. A może zasłabł? Lekarz wyścigu mówił, że chwilę po wypadku poziom cukru w jego organizmie wynosił zaledwie 40 mg/dL.

Śmiertelne wypadki w kolarstwie są coraz częstsze i to niepokoi. Przyczyny są różne – upadki, zderzenia z motocyklem, atak serca.

W czerwcu podczas Małopolskiego Wyścigu Górskiego polski kolarz Karol Domagalski – podobnie jak Lambrecht – wpadł do rowu i uderzył w betonowy przepust. Trzy dni był w stanie krytycznym. Szczęśliwie wrócił do życia.

– Karol jechał spokojnie, rozglądał się i nagle kierownica wypadła mu z rąk. Wpadł do rowu. Rok temu na Wyścigu majora Hubala Piotr Brożyna uderzył w stojący na poboczu samochód. Złamał kręgosłup – opowiada Andrzej Sypytkowski, trener reprezentacji Polski na Tour de Pologne.

Takie zdarzenia to kolarska rzeczywistość. Są efektem ryzykownej jazdy, coraz szybszej, bo sprzęt jest udoskonalany, rowery są lżejsze niż szkolny tornister.

– Kiedyś jechałem na Wyścigu Dookoła Portugalii. Zjeżdżałem z góry. Zobaczyłem, że nie ma zabezpieczenia. Zacząłem zwalniać i cały peleton mnie wyprzedził. Musiałem się przestawić. Jeżeli w którymś momencie kolarze zaczynają za bardzo myśleć o niebezpieczeństwie, to przegrywają. Muszą wyłączyć wyobraźnię – opowiadał Sypytkowski, jeden z najlepszych polskich kolarzy przełomu lat 80. i 90. XX wieku.

Chudy jak kolarz

Zawodnicy bardzo się zmienili. Kiedyś kolarze byli silnymi i dobrze zbudowanymi sportowcami. To byli atleci. Dziś wyglądają jak cienie. Są szczupli do granic możliwości. Poziom ich tkanki tłuszczowej spada często poniżej 5 procent. Przemysław Niemiec w szczycie formy miał 2–3 procent tkanki tłuszczowej. Taki człowiek, upadając przy prędkości 50–60 km/godz., nie ma mięśniowej ochrony, brakuje mu naturalnej poduszki. – On był taki szczuplutki – mówił o Lambrechcie, trochę z przerażeniem, lekarz Tour de Pologne doktor Ryszard Wiśniewski.