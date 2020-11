Katarzya Lubnauer o polskim wecie wobec budżetu: Czy premier Morawiecki jest leszczem?

- To co się działo wczoraj, tzn. i wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w Sejmie, ale również to co się działo jeśli chodzi o zastosowanie gazu, policjantów w cywilu, którzy atakowali protestujących, na pewno podgrzeje emocję. Ja nawet nie wiem, czy to nie miało takiego celu. Mam wrażenie, że Jarosławowi Kaczyńskiemu zależy, abyśmy byli w atmosferze wrzenia, aby mniej mówić o tym co dla niego kłopotliwe - o tym jak bardzo rząd nie radzi sobie z COVID-19, ale także o tym co się dzieje z budżetem UE - przekonywała Lubnauer.

Posłanka KO była też pytana o zablokowanie przez Polskę i Węgry budżetu UE i funduszu odbudowy, przez Polskę i Węgry po przyjęciu przez 25 krajów UE rozporządzenia wiążącego wypłatę środków z UE z kryterium praworządności.

- W interesie Polaków jest to, abyśmy otrzymali fundusze odbudowy. Co więcej, jeśli zawetujemy budżet, wówczas fundusz odbudowy nie będzie istniał. Jak nie będzie istniał fundusz odbudowy to 25 krajów UE stworzy swój fundusz odbudowy, w którym Polska nie będzie uczestniczyć - ostrzegała Lubnauer.