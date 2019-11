Budka: Macierewicz o Konstytucji to jakby Nergal próbował wykładać Pismo Święte

- Wszyscy obywatele, a zwłaszcza ci, co stanowią prawo, muszą szanować ustawę zasadniczą - powiedział marszałek senior Antoni Macierewicz, który w południe otworzył inauguracyjne posiedzenie Sejmu IX kadencji. - Konstytucję można zmieniać, ulepszać, ale stoi ona ponad innymi źródłami prawa - dodał. Część sali plenarnej zaczęła w odpowiedzi skandować: "Konstytucja! Konstytucja!".

- To jakby Nergal próbował wykładać Pismo Święte - ocenił w rozmowie z dziennikarzami Borys Budka. - To jest mniej więcej taki poziom. Jeżeli ktoś potrafi wyciągnąć trzy artykuły i na nich budować narrację, a wcześniej wielokrotnie, razem z kolegami, koleżankami, łamał tę Konstytucję w zeszłej kadencji, no to jest chichot historii - stwierdził szef sejmowego klubu KO.