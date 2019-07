Kreml tuszował radioaktywny wyciek, który objął Europę

Stwierdzono, że w Rosji nie doszło do wypadku reaktora, lecz w zakładzie przetwarzania jądrowego.

Rosja stale zaprzecza, że ich obiekt był źródłem wycieku. Kreml nie wydał żadnego oficjalnego oświadczenia w odpowiedzi na najnowsze wyniki badań.

O skażeniu w Europie poinformowali w październiku 2017 roku włoscy naukowcy, którzy zaobserwowali skok radioaktywnego rutenu-106. Podobne wyniki pokazały urządzenia w wielu państwach Europy, Azji, na Półwyspie Arabskim, a nawet na Karaibach.

Fakt, że ruten był jedynym wykrytym materiałem radioaktywnym sugerował, że źródłem był zakład przetwarzania jądrowego, ponieważ awarie reaktorów uwalniają zazwyczaj wiele różnych pierwiastków.

Naukowcy stwierdzili, że do uwolnienia doszło między godziną 18 25 września, a południem dnia następnego.

Dane pochodzą ze 176 stacji pomiarowych w 29 krajach. Pomimo wysokiej zawartości materiału radioaktywnego nie był on szkodliwy dla zdrowia w żadnym miejscu w Europie - wynika z artykułu opublikowanego w czasopiśmie naukowym "PNAS".

To kolejna awaria, do której doszło w zakładzie atomowym Majak. W 1957 roku doszło w tym miejscu do drugiego co do wielkości wypadku po Czarnobylu. Eksplodował zbiornik zawierający odpady płynne z produkcji plutonu. Fakt wypadku był ukrywany do 1976 roku.