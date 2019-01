Wybuchy statków na Krymie. Załogi musiały skakać do morza

Rosyjskie Ministerstwo Transportu poinformowało, że dwa statki stanęły w ogniu w Cieśninie Kerczeńskiej.

Pożar zmusił obie załogi do natychmiastowego opuszczenia pokładu. Przedstawiciele resortu poinformowali, że marynarze skakali do morza, by się ratować.

Łącznie na pokładach obu jednostek było 31 osób, w tym głównie obywatele Turcji i Indii.

Do eksplozji miało dojść, gdy ładunki były przenoszone z jednego statku na drugi. Statki, na których pojawił się pożar, to prawdopodobnie tankowce.

Trwa akcja ratunkowa. Agencja Interfax podaje, że w wyniku wybuchu i pożaru nikt nie zginął.

