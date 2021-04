Czy wieńce znieważały pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej?

Dziesiątego dnia każdego miesiąca pod pomnikiem poświęconym ofiarom katastrofy na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego nie tylko składane są wieńce przez delegację PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele oraz przedstawicielami rządu. Co najmniej od dwóch lat, pod monumentem w kształcie schodów, dochodzi też do incydentów z udziałem żołnierzy Dowództwa Garnizonu Warszawa.

Jest on usuwany przez żołnierzy w asyście policji. Niekiedy dochodzi wtedy do przepychanek, a mundurowi nazywani są złodziejami.

W sądzie rozpoczął się właśnie proces oskarżonego o to Zbigniewa Komosy, który wieńce składa od trzech lat. W czasie procesu powiedział m.in. że początkowo jego wieniec był niszczony, potem gdy zainstalował w nim tabliczkę z napisem, była ona odcinana obcęgami, teraz zaś zaraz po jej złożeniu spod pomnika zabierają go żołnierze. Komosa wielokrotnie był legitymowany przez policjantów, zamykany w tzw. kotle. Funkcjonariusze nie reagowali na jego zgłoszenie o kradzieży wieńców przez wojsko.

Czy żołnierze mogą usuwać wiązanki i na czyje zlecenie to robią? O tym powinien rozstrzygnąć sąd na czerwcowej rozprawie. Być może wytłumaczy to gen. dyw. Robert Głąb, dowódca Garnizonu Warszawa, którego na świadka chce wezwać obrońca Zbigniewa Komosy.

Z ustawy wynika, że powinni oni realizować czynności do czasu przybycia Żandarmerii Wojskowej. Tymczasem z filmów dokumentujących interwencje wojskowych na portalu OKO.press wynika, że sami zabierają wieńce i odnoszą do budynku dowództwa.

Zbigniew Komosa wyjaśnił przed Sądem Rejonowym, że umieszcza taki napis, bo jego zdaniem wykorzystuje się ofiary katastrofy smoleńskiej do mitologizowania Lecha Kaczyńskiego i sprowadzania całej katastrofy tylko do jego do śmierci. Wspomniał o locie do Gruzji w 2008 r., w czasie którego Lech Kaczyński nakazał lądować pilotowi blisko strefy działań wojennych, a także ustaleniach komisji Millera w sprawie katastrofy smoleńskiej.