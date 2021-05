Dzieci w cyberzagrożeniu - raport ekspertów NASK

W Polsce co roku powstaje raport Dyżurnet.pl – eksperckiego grona Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – przedstawiający dane o nielegalnych treściach w internecie, zwłaszcza tych zagrażających dzieciom.

W 2020 r. do Dyżurnet.pl wpłynęło 13 400 zgłoszeń dotyczących treści uznanych za potencjalnie nielegalne, z czego 8021 dotyczyło seksualnego wykorzystywania dzieci. Zespół ekspercki potwierdził 2517 incydentów CSAM, 878 CSEM (treści prezentujących dziecko w kontekście seksualnym, np. „seksualne pozowanie"), 22 związanych z propagowaniem aktywności pedofilskiej oraz osiem z uwodzeniem dziecka.

– Co istotne, 56 proc. to materiały uznawane za nielegalne we wszystkich krajach świata – mówi Martyna Różycka, kierownik zespołu Dyżurnet.pl.