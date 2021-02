RMF FM: Zapadła decyzja o dymisji Tomasza Greniucha

Tomasz Greniuch, wcześniej dyrektor filii IPN w Opolu, jest z wykształcenia historykiem.

Po decyzji Jarosława Szarka o powołaniu go na dyrektora IPN we Wrocławiu, nagłośnione zostały sympatie Greniucha sprzed kilku lat. Do 2013 roku Greniuch był członkiem Obozu Narodowo-Radykalnego, media obiegły zdjęcia ukazujące go, jak wykonuje gest hajlowania.

Zwolennicy powołania go na to stanowisko tłumaczyli, że Greniuch wycofał się ze swoich wcześniejszych poglądów i za swój gest przeprosił, zapewniając, że nigdy nie był nazistą.

RMF FM informuje, że Kolegium IPN jednogłośnie zdecydowało o odwołaniu Tomasza Greniucha ze stanowiska szefa Instytutu we Wrocławiu, decyzje o jego powołaniu traktując jako "błędną i wyjątkowo szkodliwą".