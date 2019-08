Zmarł Jim Leavelle. Eskortował zabójcę Kennedy'ego w momencie jego morderstwa

Dwa dni później Leavelle i jego kolega, detektyw L. C. Graves, szykowali się do zabrania Oswalda z siedziby Departamentu Policji w Dallas do więzienia hrabstwa Dallas. Oswald był zakuty w kajdanki na nadgarstkach, a dodatkowo za rękę przykuty był do Leavelle'a. Na zewnątrz czekało mnóstwo dziennikarzy, by zobaczyć podejrzanego o zabójstwo prezydenta.

Leavelle wspominał później, że zakładając kajdanki Oswaldowi żartował do niego, że jeśli ktoś będzie chciał do niego strzelać, będzie w tym równie celny jak sam zabójca Kennedy'ego. Detektywowi chodziło o to, że zostanie trafiony wówczas podejrzany, a nie on. - On śmiał się - i to był jedyny raz, kiedy śmiał się przez cały czas, gdy był aresztowany - i powiedział: „Och, nikt nie będzie do mnie strzelał” - wspominał Leavelle.

Wkrótce potem, kiedy dwaj detektywi eskortowali Oswalda, właściciel klubu nocnego Jack Ruby podszedł do nich i zabił Oswalda jednym strzałem w brzuch. Morderstwo zostało nagrane na taśmy filmowe, a zdjęcia, na których Leavelle jest w brązowym garniturze, obiegły cały świat.