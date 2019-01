Nie żyje oficer CIA przedstawiony w "Operacji Argo"

Operację zaplanowaną i przeprowadzoną przez Mendeza zekranizował w 2012 roku Ben Affleck, który w filmie "Operacja Argo" wcielił się w postać tego funkcjonariusza CIA.

Tony Mendez was a true American hero. He was a man of extraordinary grace, decency, humility and kindness. He never sought the spotlight for his actions, he merely sought to serve his country. I’m so proud to have worked for him and to have told one of his stories. #RIPTonyMendez