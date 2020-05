KE do Polski: Chcecie inwestycji, poprawcie klimat wokół sądów

Jak co roku na wiosnę KE przedstawiła tzw. semestr europejski, czyli rekomendacje dotyczące polityki gospodarczej wszystkich państw członkowskich. Po raz pierwszy jednak od dziesięciu lat (semestr istnieje od 2011 r.) nie namawia nikogo do równoważenia budżetu. Komisja sama zainicjowała klauzulę pozwalającą na czasowe niestosowanie limitów budżetowych, w sytuacji gdy cała Europa doświadcza recesji. W tym roku rekomendacje są więc wyjątkowe.

Wytyczne dla Polski częściowo są zbieżne z tymi dla wszystkich państw UE: zachęta do wspierania gospodarki na obecnym etapie oraz do inwestowania w opiekę zdrowotną. KE podkreśla jednak, że w Polsce deficyt finansowania służby zdrowia jest większy niż w innych państwach. Już przed wybuchem pandemii wydatki publiczne na system opieki zdrowotnej wynosiły 4,8 proc. PKB, poniżej średniej UE (7 proc. PKB).

– To, wraz z nieoptymalną alokacją środków, utrudnia działanie systemu opieki zdrowotnej i dostęp do niego – ocenia KE. Wyższy w Polsce niż średnio w UE jest odsetek pacjentów, którzy nie mogą zrealizować badań lekarskich, liczba lekarzy i pielęgniarek w stosunku do populacji jest nadal jedną z najniższych w Unii, a rozkład siły roboczej w sektorze opieki zdrowotnej jest nierówny w całym kraju.

W czasie pandemii, jeszcze wyraźniej niż wcześniej, widać, jak ważny jest poziom cyfryzacji. W Polsce tylko 10 proc. firm jest przygotowanych na tzw. zdalną pracę czy oferowanie produktów i usług z wykorzystaniem technologii cyfrowych. Zapóźnienia w tej dziedzinie ma też administracja, a także szkolnictwo. Problemem jest to, że ciągle są gospodarstwa domowe bez komputera i dostępu do internetu (w 2018 r. dotyczyło to 330 tys. uczniów), nauczyciele nie są nauczeni pracy z nowoczesnymi technologiami, problemy mają rodzice, którzy powinni wspierać dzieci w nauce w domu. Prawie połowa dorosłej populacji nie ma umiejętności cyfrowych. To jest rezultatem m.in. znacznie niższego w Polsce niż średnio w UE dostępu dorosłych do edukacji.