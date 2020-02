Koronawirus infekuje giełdy i oszczędności Polaków

Zjazd indeksów giełdowych trwa w najlepsze. To złe wieści dla inwestorów giełdowych. Straty mogą ich zniechęcić do rynku kapitałowego i popchnąć ku bezpieczniejszym sposobom lokowania oszczędności. A to już złe wieści dla rządu i jego programów PPK oraz likwidacji OFE.

Giełdy na całym świecie pogłębiają spadki. W czwartek w Stanach Zjednoczonych indeksy spadły o ponad 4 proc. W piątek w Azji było tylko nieznacznie lepiej. Indeksy najważniejszych giełd spadły o przeszło 3 proc. W Europie od rana było podobnie. Spadki na najważniejszych parkietach wahały się w okolicach 3 proc. Giełda rosyjska notowała blisko 5 proc. zjazd, w Grecji i na Węgrzech, spadki przekraczały 4 proc. Indeksy warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych leciały w dół o 2-3 proc. Indeks największych spółek WIG-20 z trudem bronił poziomu 1800 punktów, momentami spadając wyraźnie poniżej tej granicy. Czytaj także: Zamarły lotnicze przewozy ładunków między Chinami i Polską Poniżej dalsza część artykułu

Bezpieczna przystań PPK? - Niepokój wywołany przez koronawirus przekłada się na notowania na giełdach – komentował Antoni Kolek z Instytutu Emerytalnego, ekspert organizacji Pracodawcy RP.

To złe wieści dla inwestorów giełdowych. Jednak także oszczędzający na czas emerytur w programach, gdzie oszczędności angażowane są w akcje czują zapewne niepokój.

- Koronawirus i to co dzieje się na giełdzie nie powinno mieć negatywnego wpływu na oszczędności gromadzone w PPK – uspokajał w czwartek w rozmowie z „Rzeczpospolitą" Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który odpowiada za wdrożenie programu pracowniczych planów kapitałowych. Przekonywał, że inwestowanie długoterminowe w PPK jest najbardziej bezpieczne w perspektywie dużych wahań na giełdach. - Ryzyko tzw. złej daty jest zredukowane poprzez to, że oczadzający wpłacają regularnie małe kwoty. Nie ma groźby, że ktoś wpłacił dużą kwotę i nagle stracił. Średnia cena nabycia aktywów rozkłada się w czasie. Można wręcz powiedzieć, że niższe ceny akcji teraz to okazja do wejścia na rynek po niższych cenach akcji – tłumaczył szef PFR. – Oszczędzanie w PPK ma bardzo długi horyzont czasowy. I oczywiście wahania kursów w krótkim terminie mogą być znaczące, ale w perspektywie kilku lat stopy zwrotu podlegają równaniu do średniej i są atrakcyjne, powiązane z tempem wzrostu PKB – dodał. Czytaj także: Rynki szukają równowagi w czasach koronawirusa

Przypomniał, że w okresie epidemii SARS giełdy spadły o 12-14 proc., ale już w kolejnym kwartale całość spadków odrobiły. - Dlatego jeżeli w marcu okaże się, że epidemia się wycisza, to giełdy powinny odreagować całość spadków, ponieważ wpływ na gospodarkę będzie krótkotrwały i szybko może przyjść odbicie koniunktury – mówił Paweł Borys.

Zwraca też uwagę, że polityka inwestycyjna w programie PPK jest różnorodna i poza akcjami, oszczędności lokowane są w inne klasy aktywów, głównie obligacje. - Innymi słowy, oczywiście martwi mnie nie najlepsza koniunktura na rynku giełdowym, ale z perspektywy długoterminowego oszczędzania w PPK, nie ma znaczenia, a wręcz jest to okazja teraz bo program startuje i można zainwestować po spadkach. Natomiast sam program poprzez dopasowanie polityki do wieku uczestnika, regularne wpłaty i dywersyfikacje jest tak przemyślany, żeby maksymalnie chronić inwestorów – mówił Paweł Borys.

Zagrożenie jest gdzie indziej. Mówił nam o tym Antoni Kolek. - Większość osób widząc kolor czerwony w notowaniach kursów akcji czy indeksach odwraca się od nich w stronę bezpieczniejszych inwestycji – tłumaczył. I przywołał Czytaj także: Dorzynanie byków na giełdach. WIG20 spadł najmocniej od 2008 roku

wyniki funduszy inwestycyjnych związanych z PPK. – Na 160 takich funduszy, aż 135 zanotowało w ciągu miesiąca wynik ujemny. Tylko 25 jest na plusie. To zagrożenie dla poziomu partycypacji w PPK – ocenił Antoni Kolek.

Ta i tak nie jest najwyższa. Rząd chciałby, żeby docelowo w PPK oszczędzało 75-80 proc. pracowników. Na razie, na starcie programu, w największych firmach przystąpiło do niego 39 proc. uprawnionych do tego pracowników. Teraz decyzję w tej sprawie podejmują osoby zatrudnione w średnich firmach, które zatrudniają od 50 do 249 osób. To 20 tys. firm zatrudniających łącznie 2 mln pracowników uprawnionych do udziału w PPK.

- Jeśli ktoś stoi dziś przed decyzją czy przystąpić do tego programu, czerwony kolor w wynikach funduszy PPK, może go do tego zniechęcić. Jeśli do tego od znajomego czy członka rodziny, który już do PPK przystąpił usłyszy, że po miesiącu stracił powiedzmy 5 proc. swoich oszczędności, to dodatkowo może go to od programu odepchnąć – mówił nam ekspert Pracodawców RP.

Giełda w kłopocie? Dodał, że w długim terminie dzisiejsze ujemne wyniki nie mają znaczenia dla poziomu oszczędności i są normalne dla cyklu koniunktury. Najpewniej z czasem fundusze odrobią te straty. – Dziś to po prostu duży problem dla partycypacji pracowników w PPK – powtórzył Antoni Kolek.

A to poważny problem dla giełdy i rynku kapitałowego, które liczyły, że pieniądze odkładane w OFE i inwestowane na giełdzie, pomogą jej odzyskać wigor, przyciągną na parkiet nowych inwestorów, a także nowe firmy.

Mniej pieniędzy dla rządu? Ewentualny odwrót od rynku kapitałowego to też zła informacja dla rządu. Z początkiem czerwca w życie ma wejść ustawa, która zlikwiduje otwarte fundusze emerytalne. Zgromadzone w nich aktywa mają być przeniesione na indywidualne konta emerytalne członków OFE lub na ich konta w ZUS. Rząd, który jest autorem tej reformy, chce, żeby zdecydowana większość członków OFE wybrała IKE. Kusi ich prawem do dziedziczenia przeniesionych tam pieniędzy. Na starcie pobierze od nich 15-proc. opłatę przekształceniową, której nie będzie przy przeniesieniu pieniędzy do ZUS. Tam pojawi się podatek dochodowy, ale dopiero przy wypłacie oszczędności, po przejściu na emeryturę. - Niepewność i brak stabilizacji na rynku kapitałowym, mogą popchnąć dużą część członków OFE, do wyboru bezpieczniejszego w ich ocenie ZUS, a nie preferowanych przez rząd IKE – mówił nam Antoni Kolek. To negatywnie odbiłoby się na kwocie opłaty przekształceniowej. Rząd chce z niej mieć w tym i w przyszłym roku w sumie ponad 19 mld zł. Ma mu to pomóc domknąć budżet.