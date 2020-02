Trzęsienie na giełdach przez wirusa. Indeksy spadają w przepaść

Chiński indeks Shanghai Composite spadł w piątek o 3,7 proc., podobnie jak japoński Nikkei 225. To była kontynuacja panicznej wyprzedaży. W czwartek Dow Jones Industrial spadł o 4,4 proc., czyli o prawie 1200 pkt. Był to jego największy (licząc w punktach) jednodniowy spadek w historii. S&P 500 tąpnął też o 4,4 proc., a Nasdaq Composite spadł o 4,6 proc. Te amerykańskie indeksy straciły już po ponad 10 proc. od tegorocznych szczytów i weszły w korektę. Zajęło im to zaledwie sześć sesji, co było rekordowo szybkim spadkiem. Wygląda na to, że kończący się tydzień był dla globalnych giełd najgorszy od 2008 roku. Kontrakty terminowe sugerują, że piątkowa sesja na Wall Street również przyniesie wyprzedaż. Trwa ucieczka inwestorów do tzw. bezpiecznych przystani. Rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich spadła do rekordowo niskiego poziomu 1,22 proc.

