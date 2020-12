Nowe prognozy: Chiny wyprzedzą USA do 2028 roku

„Od pewnego czasu wiodącym tematem w globalnej ekonomii była konkurencja w ekonomii i we wpływach między Stanami i Chinami. Pandemia COVID-19 i odpowiednie skutki gospodarcze przechyliły z pewnością tę rywalizację na korzyść Chin” — stwierdził brytyjski think-tank. Jego zdaniem, „umiejętne postępowanie z pandemią” Chin, z ostrym, wcześnie wprowadzonym lockdownem i działaniami na rzecz długotrwałego wzrostu na Zachodzie oznaczały względną poprawę wyników gospodarczych tego kraju.

Chiny przewidują średni wzrost gospodarczy 5,7 proc. rocznie w latach 2021-25 i zwolnienie do 4,5 proc. rocznie w latach 2026-30. Stany osiągną zapewne mocne odbicie po pandemii w 2021 r., ale ich wzrost zmaleje do 1,2 proc. rocznie w latach 2022-24, a później do 1,6 proc.