Gorsze nastroje na GPW. WIG20 zakończył dzień pod kreską

Trzy sesje i trzy różne oblicza rynku. Ten tydzień to prawdziwa huśtawka nastrojów dla inwestorów. We wtorek, po powrocie ze świątecznej przerwy, inwestorzy rzucili się na akcje, co spowodowało, że byliśmy świadkami mocnych wzrostów. W środę sytuacja zmieniła się o 180 proc. Na rynku panował pesymizm, co przełożyło się na mocne spadki. Czwartkowa sesja miała jeszcze inne oblicze. Tym razem przez długi okres panowało niezdecydowanie i dopiero w końcówce notowań podaż zdobyła nieco większą przewagę. Ale po kolei...

W drugiej połowie notowań na naszym parkiecie zaczęło się dziać nieco więcej. Przewagę zaczęły zdobywać niedźwiedzie sprowadzając tym samym indeks największych blisko 1 proc. pod kreskę. Zaczęły się także pogarszać nastroje na innych rynkach. Niemiecki DAX, który zyskiwał ponad 1 proc. również zjechał pod kreskę. Życia nie ułatwiali Amerykanie, którzy po wzrostach na początku sesji przystąpili do realizacji zysków. To był wyraźny sygnał, że bykom w Warszawie będzie ciężko cokolwiek ugrać. Do końca dnia WIG20 pozostał już pod kreską. Ostatecznie stracił 0,5 proc.