Silna przecena na Wall Street przez koronawirusa

„Szok związany z koronawirusem jest testem czynników technicznych (obaw przed nie załapaniem się na zwyżki i nastawienia na kupowanie na dołku), które pomagały akcjom przezwyciężyć przeciwne wiatry związane z fundamentami i wycenami. Kluczowym elementem jest to, czy rynki rozróżnią pomiędzy wolą banków centralnych do powstrzymywania wstrząsu gospodarczego (wysoką) a ich możliwością, by to zrobić (niską)" - napisał rynkowy guru Mohammed El-Erian, doradca ekonomiczny Allianza.