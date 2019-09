Mroczne cienie barbarzyńców

Masakra w Odessie

W „Nie obchodzi mnie, czy przejdziemy do historii jako barbarzyńcy" bohaterką jest młoda reżyserka Mariana Marin, która przygotowuje się do rekonstrukcji wojennych wydarzeń w Odessie. Ale ma to być inscenizacja odmienna od tego, co utrwaliły stare kroniki i co obowiązuje w oficjalnej propagandzie. Chce pokazać, jak w październiku 1941 roku sprzymierzone z armią niemiecką wojska rumuńskie dokonały w Odessie masakry Żydów.