Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Scooby-Doo to, obok Smurfów, Flintstone’ów czy Misia Yogi, jeden ze znaków firmowych Hanny Barbery. Widzowie kilku pokoleń znają dobrze tego gadającego doga niemieckiego, którego właścicielem jest Kudłaty Rogers. Obaj ich zabawiają od lat, począwszy od serialu „Scooby-Doo, gdzie jesteś?” z 1969 roku aż do ostatniego cyklu, który pojawił się w roku 2019 „Scooby-Doo... i zgadnij kto?” Powstało też kilka filmów fabularnych o tym młodym detektywie. W większości były one rysunkowe, ale zdarzały się też kukiełkowe i aktorskie. Można je było oglądać głównie w telewizji i na vod. A w ostatnim, pandemicznym roku na wejście na ekrany czekał kolejny obraz. Ostatecznie „Scooby-Doo!”do kin wszedł tylko w niektórych krajach, m.in. w Polsce, w innych – z powodu zamknięcia multipleksów – trafił bezpośrednio na vod. Ale mogli na dużym lub mniejszym ekranie poznać Scooby’ego-Doo nowi młodzi widzowie. I nie tylko jego, bo przecież jest on otoczony przyjaciółmi, ale również postaciami z innych opowieści dla dzieci, m.in. „Dynomutt”, „Dog Wonder” czy „Kapitan Grotman i Aniołkolatki”. W tym nowym filmie, który można już oglądać na płytacgh wydanych przez Galapagos, reżyser Tony Cervone pokazał jak zaczęła się przyjaźń Scooby-Doo i Kudłatego, a także jak powstała ich słynna Tajemnicza S półka. Ale też wszyscy oni mają do spełnienia wielkie zadanie: muszą ochronić świat przed apokalipsą.

