Zmarła aktorka Hanna Dunowska

Dunowska występowała na scenach teatrów w całej Polsce. Widzowie mogli ją oglądać w Teatrze Nowym im. Gustawa Morcinka w Zabrzu, Teatrze Polskim w Bielsku-Cieszynie czy Teatrze Narodowym w Warszawie.

Aktorka zagrała m.in. u Krzysztofa Kieślowskiego - w "Bez końca", w "Zamknąć za sobą drzwi", "Gorzkiej miłości" oraz opartej na powieści Krystyny Kofty "Feminie" w reż. Piotra Szulkina.

Występowała również w serialach telewizyjnych, m.in. "Dom", "07 zgłoś się", "W labiryncie", "Kuchni polskiej", "Glinie", "Na dobre i na złe", "Samym życiu", "Przyjaciółkach" i "Barwach szczęścia".

Dunowska chorowała na raka piersi. - Pan rak zmusił mnie do zastanowienia się nad życiem. Zrozumiałam, że paradoksalnie jest moim sprzymierzeńcem! Sprawił, że zaczęłam zwracać wreszcie uwagę na to, co czuję, czego chcę, a na co się nie zgadzam. To była wielka konfrontacja z sobą - mówiła.

