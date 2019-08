Sierpień w kinach: Kulisy Hollywood i wielkich gwiazd

Nowe gangi Neapolu

Tylko to zdanie wystarczyłoby za reklamę, jednak PR-owcy posunęli się dalej – umiejętnie puścili w obieg informację, że Tarantino zrobił film o morderstwie, jakiego w domu Romana Polańskiego dokonała banda Mansona. Do tego doszła prośba, którą na festiwalu w Cannes wystosował do dziennikarzy sam reżyser, by nie zdradzali oni treści filmu.

Amerykanin wyjechał z Lazurowego Wybrzeża bez nagród, ale niezależnie od tego, jak „Pewnego razu... w Hollywood" ocenimy (ja akurat fanką tego filmu nie jestem), sale kinowe niewątpliwie wypełnią się po brzegi, a widzowie zobaczą, co zagrał nasz Rafał Zawierucha.

Największym konkurentem Tarantino do miana przeboju sierpnia będzie zapewne „Ból i blask" Pedro Almodóvara. Osobista spowiedź wielkiego hiszpańskiego mistrza. Film autoironiczny, bolesny, przejmujący. Ze znakomitą kreacją Antonia Banderasa, który wciela się w głównego bohatera – znanego reżysera przeżywającego twórczy i życiowy kryzys.

Innego typu wydarzeniem może stać się „Pavarotti" Rona Howarda. Reklamować tego filmu nie trzeba. Wystarczają te dwa nazwiska. Pavarotti to jeden z trzech wielkich tenorów końca XX wieku, a Howard jest laureatem dwóch Oscarów, twórcą „Okupu", „Pięknego umysłu", „Kodu da Vinci", „Frosta/Nixona".

W swoim dokumencie wykorzystał nagrania z koncertów, niepokazywane dotąd materiały archiwalne, rozmowy z bliskimi Luciano Pavarottiego.

Tych, którzy szukają na ekranie mocniejszych wrażeń, zainteresują pewnie „Piranie" Claudio Giovannesiego – film o młodocianych gangach walczących o wpływy na ulicach Neapolu. Mocne kino, do którego scenariusz napisał autor „Gomorry" Roberto Saviano. Świadectwo świata, w którym od dziecka przesiąka się kultem siły i brutalności.