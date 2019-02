Francuskie Cezary dla „Jeszcze nie koniec”

Znakomity film Xaviera Legranda „Jeszcze nie koniec” został uhonorowany Cezarem dla najlepszego filmu francuskiego. Xavier Legrand odebrał też Cezary za najlepszy scenariusz, Lea Ducker została uznana za najlepszą rolę roku. Film dostał też Cezara za montaż.

„Jeszcze nie koniec” jest fabularnym debiutem aktora Xaviera Legranda. Dojrzałym, ciekawym, ale przede wszystkim bardzo bolesnym. To skromne kino, które porusza do głębi. Film o o przemocy domowej. O tym, co dzieje się czasem za zamkniętymi drzwiami mieszkań. Do czego zdolni są zwyczajni ludzie, których na co dzień mijamy na klatce schodowej, na podwórku. To również film o strachu i wstydzie ofiar, o obojętności i milczeniu otoczenia.

Trzy Cezary przypadły finezyjnemu antywesternowi „Sisters Brothers”. Jacques Audiard dostał statuetkę za najlepszą reżyserię, Benoit Debie – za zdjęcia, Michel Barthélémy – za scenografię.

Wszystkie nagrody dla „nadziei jutra” przypadły „Szecherezadzie” Jeana-Bernarda Marlina, której premiera odbyła w się w ubiegłym roku w canneńskiej sekcji „Tydzień krytyki”. Film dostał Cezara za najlepszy debiut, a odtwórcy głównych ról Kenza Fortas i Dylan Robert,rów tym filmie zostali uznani za najciekawszych początkujących aktorów. „Szecherezada” to historia 17-letniego chłopaka, który wychodzi z więzienia i zostaje odrzucony przez matkę. Wtapia się w przestępczy świat Marsylii, gdzie spotyka nastoletnią prostytutkę.

Za najlepszy film zagraniczny uznano „Złodziejaszków” Hirokazu Kore-edy.

Nominowany w dziesięciu kategoriach film Gilles’a Lellouche’a „Sink or Swim”skończył rywalizację tylko z jedną statuetką za rolę drugoplanową Philippe’a Katerine’a.

Honorowego Cezara za całokształt twórczości odebrał Robert Redford.





Lista Cezarów



Najlepszy film: „Jeszcze nie koniec” Xaviera Legranda

Najlepszy reżyser: Jacques Audiard, „Bracia Sisters”

Najlepszy film zagraniczny: „Złodziejaszki” Hirokazu Kore-edy

Najlepsza aktorka: Lea Drucker „Jeszcze nie koniec”

Najlepszy aktor: Alex Lutz, „Guy”

Najlepsza aktorka w roli drugoplanowej: Karin Viard, „Little Tickles”

Najlepszy aktor w roli drugoplanowej: Philippe Katerine, „Sink or Swim”

Najlepszy debiut: „Szecherezada” Jeana-Bernarda Marlina

Najlepsza aktorka-debiutantka: Kenza Fortas, „Szecherezada”

Najlepszy aktor-debiutant: Dylan Robert, „Szecherezada”

Najlepszy scenariusz oryginalny: Xavier Legrand (Jeszcze nie koniec”)

Najlepszy scenariusz adaptowany: Andrea Bescond, Eric Metayer („Little Tickles” )

Najlepsze zdjęcia: Benoit Debie („Bracia Sisters”)

Najlepsze kostiumy: Jean-Pierre Larroque („Mademoiselle de Joncquieres”

Najlepsza scenografia: Michel Barthélémy („Bracia Sisters”)

Najlepszy montaż: Yorgos Lamprinos („Jeszcze nie koniec”)

Najlepszy film animowany: „Dilili in Paris” Michel Ocelota

ARTYKUŁY POWIĄZANE