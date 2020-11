Mariusz Cieślik: Osiem gwiazdek do nieba

No chyba wszyscy państwo wiedzą, że ***** *** to teraz „Je...ć PiS". Nie żeby to kogoś zaszokowało, a już na pewno nie mnie, ale widok ośmiu gwiazdek w nekrologu to jednak coś nowego. A dlaczego nie zaskakuje? O ile wiem, akurat „Rzeczpospolita" na szczęście nie jest w żadnej z tożsamościowych baniek, ale zapewne wiedzą państwo, co się w owych bańkach dzieje. Żaden poziom chamstwa nie jest niemożliwy do przeskoczenia, żaden bluzg nie jest potępiany, każda kreatura może stać się medialną gwiazdą. Wszystko da się usprawiedliwić, jeśli służy walce politycznej ze znienawidzonym przeciwnikiem. A usprawiedliwianiem tego zajmują się rozmaite autorytety, które w związku z tym autorytetami być przestają. Choć w swojej bańce status autorytetu zachowują. Tak, nienawiść odbiera rozum, tego chyba tłumaczyć nie muszę. W końcu jesteśmy w Polsce. Ale powiem zupełnie szczerze, te osiem gwiazdek w nekrologu jednak mnie poruszyło.

