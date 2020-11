Witold M. Orłowski: Wakat na stanowisku naczelnego lekarza USA

Do tego dochodzi kilka innych pewnych rzeczy. To, że amerykańska demokracja, stanowiąca od końca wojny wzór dla świata zachodniego, znalazła się w głębokim kryzysie (którego symbolem są groźby Trumpa, że jeśli przegra wybory, to wezwie swoich zwolenników do nieuznawania ich wyniku). To, że negatywne emocje i instynktowne poczucie niezasłużonej krzywdy odgrywają przy dzisiejszych wyborach znacznie większą rolę niż zdrowy rozsądek (Francis Fukuyama nazywa to „polityką urazy"). To, że podzielona Ameryka, niezależnie od tego, kto wygra wybory, wcale nie zbliży się do nowej wielkości – ale raczej zrobi kolejny wielki krok w stronę chaosu i utraty światowego przywództwa.