Surdykowski: Najkrótszy traktat o spustoszeniu

Cóż bowiem objawił Tusk, czego przedtem nie wiedzieliśmy? Czy przywiózł tajny plan rozprawy z PiS? Czy rzucił na wiecu to czarodziejskie Słowo, którego nie znaliśmy, ale na które czekamy z utęsknieniem, aby wreszcie stało się ciałem? Nie, on tylko jak panisko huknął na swych rozleniwionych kmiotków, by wreszcie przestali narzekać i dłubać w nosie, a wzięli się do roboty.