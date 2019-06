Zrzędzenie malkontentów

Gdyby oceniać przyszłość polskich finansów tylko na podstawie nieodległej przeszłości, nie byłoby powodów do zmartwień. Dzięki wyższemu od oczekiwań wzrostowi gospodarczemu oraz niekwestionowanemu sukcesowi rządu w zakresie zwiększania wpływów podatkowych w 2018 r. udało się silnie ograniczyć deficyt budżetowy, a całe finanse publiczne (z uwzględnieniem samorządów i ZUS) doprowadzić niemal do stanu równowagi. Deficyt sektora publicznego wyniósł tylko 0,4 proc. PKB – i jest to najlepszy wynik w ciągu ostatniego ćwierćwiecza. Natomiast dług publiczny Polski spadł poniżej progu 50 proc., co jest z najlepszym rezultatem od dekady.

A jednak malkontenci nie milkną i nie chcą uwierzyć, że nie ma już żadnych powodów do zmartwień. I że „wystarczy nie kraść, a w budżecie znajdują się pieniądze na wszystko". Takiego czarnowidztwa oczywiście nic nie usprawiedliwia. Ale spróbujmy litościwie przyjrzeć się nędznym argumentom niedowiarków. Co im się znów nie podoba?

Po drugie, wygląda na to, że wyczerpują się powoli stosunkowo łatwo dostępne możliwości wzrostu wpływów podatkowych. Zachęcony dotychczasowymi sukcesami rząd deklaruje nadal, że nowe plany wydatkowe da się zrealizować dzięki dalszemu wzrostowi ściągalności VAT. Tyle że w pierwszych miesiącach tego roku wpływy z tytułu VAT już wcale szybko nie rosną – odwrotnie, spadają w stosunku do roku ubiegłego.

Po trzecie, okres dobrej koniunktury w znacznej mierze przejedliśmy. Finanse państwa udało się w końcu niemal zrównoważyć, ale wygląda na to, że stało się to w samym końcu okresu szybkiego wzrostu. A tymczasem w okresie tym nasz dług publiczny stale się zwiększał. Wprawdzie udało się w obniżyć relację długu do PKB, ale w stosunku do roku 2014 spadek wyniósł tylko 1,5 proc. PKB. Tymczasem Czesi i Słoweńcy wykorzystali dobrą koniunkturę do obniżenia długu o 10 proc. PKB, Węgrzy i Litwini o 6 proc., Słowacy, Rumuni i Bułgarzy o ponad 4 proc. Wszyscy dookoła szykowali się na trudniejsze czasy. Tylko nie my.