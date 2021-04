Surdykowski: Jazda na zderzenie czołowe

Koalicja Obywatelska, a może i cały anty-PiS, zagłosuje wspólnie z Ziobrą i Konfederacją? Ci, co liczą na Unię, stają ramię w ramię z antyunijnymi grupkami? Dopiero miałby używanie Prezes i jego propagandówka telewizyjna. Trudno o lepszy dowód, że jest to opozycja totalna i zdradziecka, która depcze interesy Polaków spragnionych brukselskich dotacji. Ale mieliby frajdę, gdyby to głosowanie wygrali... Gdyby wygrali? Wcale nie muszą.

W niedługim czasie musi dojść w Sejmie do ratyfikacji Funduszu Odbudowy oraz związanej z nim wspólnej pożyczki, za którą solidarnie odpowiedzialni będą wszyscy członkowie Unii Europejskiej, ale która przez to będzie niżej oprocentowana niż jakakolwiek inna możliwa do zaciągnięcia osobno. Europa po pandemii potrzebuje tych pieniędzy bardziej niż kiedykolwiek, ale brak ratyfikacji przez któreś z państw uniemożliwi uruchomienie całości. Tymczasem ziobryści już od dawna głoszą, że będą przeciwni, bo to wstęp do państwa federalnego, a ponadto mechanizm „pieniądze za praworządność" uniemożliwi im majstrowanie przy sądownictwie. Przeciw będzie też Konfederacja. PiS ma za mało posłów, bo do ratyfikacji nie wystarczy zwykła większość, potrzebna jest bezwzględna. Opozycja powiada, że poprze ratyfikację, ale w zamian za udział samorządów w dzieleniu pieniędzy, bo inaczej będą one gigantycznym funduszem wyborczym PiS. Na to oczywiście nie ma zgody Prezesa, bo tylko za wielką forsę jego mocno poobijana partia może kupić zwycięstwo w 2023 roku.